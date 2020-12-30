احصل على قرض بدون تحويل راتب متوافق مع الشريعة تسهيلات السداد هامش ربح تنافسي

قرض بدون تحويل راتب من الشركة الوطنية للتمويل، وتعد هي إحدى الشركات المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي ساما والتي تقدم القروض متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لكي يكون العميل على دراية كاملة واطمئنان من ناحية المنتج الذي يحصل عليه، مما يلبي الاحتياجات الضرورية والعاجلة مثل سداد الديون أو دفع مصاريف علاجات أو مدارس وجامعات..وغيرها من الالتزامات الهامة في حياتنا فكثيراً من الأشخاص يحتاج إلى أخذ قرض لتيسير أموره ورفع المستوى المعيشي مثل الحصول على تمويل العاطلين من بنك التسليف الذي يوفر الدعم المالي لكي يتمكن الشخص من عمل مشروع والقضاء على البطالة وتشجيع الشباب على العمل بتوفير المال بدون رسوم أو مصاريف إدارية.

الشركة الوطنية للتمويل

تمويل الأفراد هو أحد منتجات التمويل لديها، حيث تقدم بصيغة التورق قرض بدون تحويل راتب وبدون كفيل ميسر للغاية وفترات سداد مرنة وكبيرة تصل لـ 5 سنوات بقسط يناسب دخلك الشهري، كما توفر الشركة قرض السيارات الجديدة والمستعملة بجميع الفئات والطرازات بتسهيلات كثيرة ولجميع الجنسيات، هذا جعل من الشركة الوطنية إحدى الشركات الرائدة في مجال التمويل وفق الشريعة الإسلامية من أجل الحصول على المال وأنت مطمئن.

تمويل مجاز من هيئة الرقابة الشرعية.

قرض بدون تحويل راتب ولا كفيل.

متاح التمويل للسعوديين والمقيمين.

فترات سداد ميسرة على 60 شهراً.

هامش ربح تنافسي.

مميزات قرض بدون تحويل راتب الشركة الوطنية للتمويل

الشروط الواجب توافرها/

أن لا يقل عمر العميل عن 21 سنة.

الحد الأدنى لـ الخدمة في العمل ستة أشهر للجميع.

أن لا يقل الراتب الشهري عن 4.000 ريال سعودي.

معدل النسبة السنوي يبدأ من 10.36%.

تعبئة نموذج طلب تمويل بدون تحويل راتب .

إحضار المستندات المطلوبة والتي تشمل (صورة سارية من بطاقة الهوية أو الإقامة – تعريف من جهة العمل يتضمن تاريخ التعيين والمسمى الوظيفي والراتب الشهري ).

كيفية تقديم طلب قرض بدون تحويل راتب من الشركة الوطنية للتمويل

مواعيد العمل للشركة الوطنية للتمويل/

قسم المبيعات / من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء.

الإدارة العامة من الساعة الـ8 ص وحتى الـ4 م، (العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت).

في حالة وجود أي استفسار عن التمويل أو المنتجات الأخرى التواصل معها عبر الاتصال على الرقم 920011811.

أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]