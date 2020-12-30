إعلان النتائج برقم الهوية نظام نور 1442 لاستخراج شهادات الطلاب

إعلان النتائج برقم الهوية نظام نور التعليمي من الخطوات السهلة والبسيطة من أجل الاستعلام عن نتائج الطلاب 1442 عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع المدارس بالمملكة العربية السعودية، وقد أصبح نظام نور بالهوية 1442 هو أحد أفضل الأنظمة التي أطلقت، حيث أنها سهلت وقت طويل على الطلاب كانوا يقضونه للتعرف على النتائج، فيمكن الاستعلام عن شهادات الطلاب برقم الهوية في دقائق قليلة، وسوف نوفر لكم رابط نتائج نظام نور برقم الهوية بالتفصيل.

خدمات نظام نور التعليمي

لقد نجحت جميع الأنظمة الإلكترونية التي قامت بتطويرها وزارة التعليم السعودية برئاسة الوزير/ حمد بن محمد آل الشيخ، ومنها منصة مدرستي، وأيضًا منصة نظام نور التعليمي، الذي يوفر الكثير من الخدمات للطلاب في مختلف مراحلهم التعليمية.

وقد أصبحت المنصة وجهة أساسية لأولياء الأمور، وللطلاب، ولجميع الموظفين في الوزارة، حيث أنه من السهل بمكان تسجيل الدخول إلى نظام نور برقم الهوية وكلمة المرور وأيضًا تسجيل ولي أمر بدون رقم سري وغيره من الخدمات السهلة والبسيطة في الحصول عليها، منها:

الحصول على التقارير الشهية والفصلية من موقع نور والتي يشرف عليها معلمين الفصول في المدارس التابعة للوزارة.

تسجيل الطلاب الجدد من قبل أولياء الأمور، أو من ينوب عنهم، بحسب الإجراءات المطلوبة.

التعرف على جداول الامتحانات، ومعرفة كل ما يخص منظومة الدراسة طول العام وخلال الفصول الدراسية المختلفة.

إعلان النتائج برقم الهوية نظام نور 1442

ويمكن الاستعلام عن نتائج نظام نور التعليمي، من خلال اتباع الخطوات التالية:

عليك زيارة موقع نظام نور التعليمي برقم الهوية.

قم بالنقر على تسجيل الدخول وأدخل البيانات المطلوبة.

قم بالنقر على تسجيل دخول، وستفتح أمامك مجموعة من الخدمات الإلكترونية.

والآن تستطيع الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال نظام نور التعليمي.

النتائج برقم الهوية ورمز التحقق من نظام نور التعليمي

والجدير بالذكر أن هناك رمز للتحقق لإثبات الإنسانية وعليك أن تقوم بإدخاله بشكل صحيح، وفي حالة إدخاله خاطئ فلن تستطيع الدخول، ولكن عليك أن تعيد المحاولة مرة ثانية حتى تستطيع استخراج شهادات الطلاب برقم الهوية من موقع نور الإلكتروني 1442.