بمسحة واحدة من المكون ده تخلص من شعر العانة وشعر الجسم كله

تخلص من شعر العانة وشعر الجسم كله ، الشعر الزائد مشكلة تزعج الكثير من السيدات والفتيات ويصرفن الكثير من الجهد والوقت في مراكز التجميل للتخلص منه خاصة في منطقة الإبط والعانة، في هذا المقال سنتعرف على مكون واحد من المنزل يزيل شعر الإبط والعانة وشعر الجسم كله . تخلص من شعر العانة وشعر الجسم كله بمسحة واحدة الشعر الزائد وبالأخص في المنطقة الحساسة والابط يكون سميك وغزير بعكس الشعر في باقي الجسم ويصعب إزالته، كما أن تركه يسبب رائحة كريهة ونمو الفطريات ومخالف للسنه.

وبالأخص في المنطقة الحساسة والابط يكون سميك وغزير بعكس الشعر في باقي الجسم ويصعب إزالته، كما أن تركه يسبب رائحة كريهة ونمو الفطريات ومخالف للسنه. والأنثى بطبيعتها تحب الاهتمام بجمالها وبشرتها وتحرص دائما على أن تكون بشرتها ناعمه جميله.

خلطة الملح تحقق هذه المعادلة إزالة الشعر والنعومة كما أنه بمسحة واحدة من هذا المكون تخلصي من شعر الإبط والعانة نهائياً . مكونات كريم القضاء على شعر الإبط 4 ملاعق من الملح الخشن.

نصف كوب ماء.

5 ملاعق من الكركم.

6 ملعقة كبيره من الحليب البودرة. طريقة التحضير والاستخدام كريم إزالة شعر العانة والابط نضع الماء على النار حتى يغلى.

نذوب فيه الملح ونرفعه من على النار.

نحضر وعاء ونضع فيه جميع المكونات ونقلب جيداً حتى تكون عجينه لينه.

نحضر برطمان جاف ونظيف ونحفظ فيه العجينة.

نأخذ قطعه صغيرة من الكريم الذي تم تخضيره للتخلص من شعر الإبط والعانة .



يمكن استخدام باقي العجينة بعد نمو الشعر مره أخرى واتركي البرطمان المغلق في مكان جاف ونظيف. تخلص من شعر العانة وشعر الجسم كله بمسحة واحدةمكونات كريم القضاء على شعر الإبططريقة التحضير والاستخدام كريم إزالة شعر العانة والابط طريقة تحضير واستخدام الشمع في إزالة الشعر يستخدم الشمع أو الواكس في التخلص نهائياً من الشعر الزائد.

هي طريقة مؤلمة قليلاً لكن تترك الجلد ناعم ونظيف.

عند استعماله بطريقة صحيحه نحصل على نتائج مذهله.

يمكن استعمال كريم مخدر على المنطقة الحساسة قبل إزالة الشعر بالواكس بربع ساعة لتخفيف الألم.

بعد الاستخدام نستعمل زيت مرطب مثل زيت جونسون لنعومة البشرة وإزالة بقايا الشمع.

يمكن استعمال كريم مضاد حيوي على جميع المنطقة الحساسة بعد إزالة الشعر لمدة ثلاث أيام متتالية لتجنب ظهور الحبوب.

لمدة ثلاث أيام متتالية لتجنب ظهور الحبوب. في الختام نكون قد تعرفنا على خلطة تمكنك بمسحة واحدة تخلصي من شعر الإبط والعانة كما تعرفنا على بعض الإرشادات بعد إزالة الشعر للحفاظ على بشرتك نظيفة وناعمه . طريقة تحضير واستخدام الشمع في إزالة الشعر

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