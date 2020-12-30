بالفيديو : شاهد اول مريض يستقبله مستشفى عمان الميداني

دوت الخليج :- تاليا مشاهد لاول مريض يستقبله مستشفى عمان الميداني " حمزة " الخاص بكورونا .

وقد بدأ المستشفى باستقبال مرضاه رسميا اليوم الاحد ، وتنشر المدينة نيوز هذا الفيديو لاول مريض يستقبله مستشفى عمان الميداني .

فيديو :

مشاهد من بدء استقبال مرضى كورونا في مستشفى عمان الميداني

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