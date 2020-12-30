دراسة صينية: الإصابات في ووهان ربما كانت 10 أضعاف الأرقام المعلنة

بكين ـ وكالات: رجحت دراسة حديثة للمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن يكون عدد الإصابات الفعلي بفيروس كورونا المستحد في مدينة ووهان ـ بؤرة ظهور وتفشي الوباء العالمي ـ وصل نصف مليون مصاب. هذا الرقم يقارب عشرة أضعاف العدد الرسمي للحالات المؤكدة في المدينة الصينية. استخدمت الدراسة عينات من 34 شخصا من عموم السكان في ووهان ومدن أخرى في مقاطعة هوبي، وكذلك بكين وشنغهاي ومقاطعات قوانجدونج وجيانجسو وسيشوان ولياونينج، حسبما أفادت شبكة “سي إن إن”. وجد الباحثون أن معدل انتشار الأجسام المضادة لـ”كوفيد 19″ بلغ 4.43% بين المقيمين في مدينة ووهان التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة. حتى يوم الأحد، سجلت ووهان رسميا 50354 إصابة مؤكدة، وفقا للجنة الصحة لبلدية ووهان. وبحسب البيانات الصادرة عن المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإنه اكتشف أن حوالي 4.4 في المئة من 34 ألف شخص خضعوا لمسح طبي، لديهم أجسام مضادة، الأمر الذي يدل على أنهم أصيبوا بكورونا في وقت مبكر من هذا العام. وحسبما ذكرت وكالة “بلومبيرج”، فإن هذه النسبة تشير إلى أنه مع وجود 11 مليون شخص في ووهان، فقد يكون نصف مليون قد أصيبوا بكورونا، أي 10 أضعاف الرقم الذي أعلنت عنه السلطات الصحية الصينية منتصف أبريل.