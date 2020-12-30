بريطانيا تجيز لقاح «أسترازينيكا» و«سينوفارم» الصيني فعال بنسبة 79%

■ أوروبا تحذر من مخاطر سلالتي كورونا المتحورتين

■ حالات محدودة لمصابين بالسلالة الجديدة فـي الإمارات

■ تونس تؤكد العمل على توفير لقاح

■ كورونا بات أسرع انتشارا فـي مصر

■ 1149 إصابة جديدة فـي فلسطين

■ تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة فـي أميركا

■ فنزويلا توقع عقدا مع روسيا لتطعيم 10 ملايين

■ فرض قيود من المستوى الرابع بأنحاء أخرى من بريطانيا

■ فرنسا تخطط لتشديد حظر التجول المسائي

■ الدنمارك تمدد العزل العام أسبوعين

■ تركيا تستقبل الشحنة الأولى من لقاح «سينوفاك»

■ الهند تتجه لتصدير اللقاحات إلى الدول العربية

لندن ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

أعلنت الحكومة البريطانية وشركة “أسترازينيكا” أن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية سمحت باستخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركة “أسترازينيكا” وجامعة أكسفورد. وجاء في بيان نشرته شركة الأدوية أن الترخيص أوصى بتناول جرعتين بفاصل زمني يتراوح بين أربعة و12 أسبوعا. وقالت أسترازينيكا إن هذا النظام ثبت أنه “آمن وفعال في الوقاية من أعراض كوفيد19” أثناء التجارب، حيث لم يتم تسجيل حالات خطيرة ولا حالات تستدعي نقلها إلى المستشفى بعد أكثر من 14 يوما من الجرعة الثانية. وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن تلقي اللقاح سيكون اعتبارا من 4 يناير. من جهتها قالت وحدة تابعة لمجموعة بيوتك الوطنية الصينية (سي.إن.بي.جي) إن لقاحها فعال في الوقاية ضد مرض كوفيد19 بنسبة 79.34 بالمئة وإنها تسعى للحصول على موافقة الجهات التنظيمية لطرحه للاستخدام العام في الصين. ولقاح (سي.إن.بي.جي) من بين أكثر خمسة لقاحات مرشحة بلغت مرحلة متقدمة في الصين واستخدم بالفعل في برامج استثنائية وجرى تطعيم مئات الآلاف به منذ يوليو الماضي.

على صعيد اخر، حذّر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها من مخاطر “مرتفعة” لتسبب سلالتي “كوفيد19” المتحوّرتين اللتين اكتشفتا مؤخرا، بتفاقم الضغوط على أنظمة الرعاية الصحية وبرفع معدّل الوفيات نظرا لقدرتهما الأكبر على التفشي. وفي تقرير نشر امس الاول، اعتبر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أنه على الرغم من “عدم توفر معلومات عن إصابات أكثر خطورة” جراء هاتين السلالتين المتحوّرتين، إلا أن تداعيات قدرة هاتين السلالتين الأكبر على التفشي ستكون “زيادة حالات الاستشفاء والوفيات”. واعتبرت الوكالة ومقرها ستوكهولم أن هذا الأمر يصح خصوصا بالنسبة “للمسنين أو للمصابين بأمراض مزمنة”. ويسلّط التقرير الضوء خصوصا على السلالتين المتحوّرتين اللتين اكتشفتا مؤخرا في بريطانيا وفي جنوب أفريقيا، واللتين تظهران “قدرة أكبر على التفشي”.

يأتي ذلك فيما، بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم 82 مليونا و 446 ألفا و401 حالة بحسب بيانات موقع وورلد ميترز.

خليجيا، قال مسؤول حكومي في دولة الإمارات إنها اكتشفت “حالات محدودة” لمصابين بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، وهي أولى حالات الإصابة المؤكدة بالطفرة الأكثر عدوى في منطقة الخليج.

الى ذلك، قال هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية إن الوضع الوبائي في بلاده خطير، وإنهم يحاولون توفير اللقاح في أقرب وقت، في مصر قالت وزارة الصحة إن الموجة الثانية من كورونا لا تختلف عن سابقتها سوى أن الفيروس فيها أسرع في الانتشار ويصيب العائلة بأكملها، وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 وفاة. في السياق أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 1149 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة. وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 542 إصابة جديدة بكورونا من مجمل الحالات الجديدة، في سوريا أعلنت مديرية صحة درعا أن المحافظة تعيش في قلب العاصفة الوبائية لفيروس كورونا، مضيفة أن الفيروس “أصبح عشوائياً ولايمكن التنبؤ بسلوكه.

دوليا، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 149 حالة وفاة و 6272 إصابة جديدة بكورونا. وفي أميركا أعلن جاريد بوليس حاكم ولاية كولورادو الأميركية تسجيل حالة إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في بريطانيا، وذلك في أول إصابة معروفة بالسلالة شديدة العدوى في الولايات المتحدة وذلك في ولاية كولورادو. كما أعلنت تشيلي عن اكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لدى أحد ركاب طائرة تشيلية وصل يوم 22 ديسمبر. الى ذلك، صرحت نائب الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز، أن بلادها وقعت عقداً مع روسيا لتطعيم 10 ملايين شخص باستخدام لقاح “سبوتنيك 5”، وتتوقع بدء تطعيم السكان في أقرب وقت ممكن. في بريطانيا ذكرت صحيفة ذا تايمز أن رئيس الوزراء بوريس جونسون وافق على فرض قيود المستوى الرابع لمكافحة فيروس كورونا في أنحاء أخرى من بريطانيا، مع تزايد قلق الحكومة من سرعة انتشار سلالة جديدة للفيروس. في فرنسا قال وزير الصحة أوليفييه فيران إن بلاده تعتزم تشديد حظر التجول المسائي في المناطق التي ترتفع فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا،

على صعيد متصل، قالت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن إن بلادها مددت أجل إجراءات العزل العام الصارمة لأسبوعين حتى 17 يناير. من جهته، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه أن الشحنة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا الذي تنتجه شركة “سينوفاك” الصينية وصلت إلى تركيا فجر أمس الأربعاء. من جهة ثانية قال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إن التعاون بين تركيا وروسيا بشأن إنتاج لقاح فيروس كورونا “سبوتنيك 5” يشهد تقدمًا إيجابيًا. آسيويا، تسعى الهند لتصدير لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد إلى الدول العربية؛ حيث تقوم شركات هندية حاليا بإنتاج اللقاح وفق المعايير العالمية، كما أكد خبراء ومراقبون من الهند مقيمون في دبي.