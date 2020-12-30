عبير موسى تكشف تجاوزات وفساد فى برلمان تونس برعاية زعيم الإخوان

جدة - نرمين السيد - اتهمت رئيسة كتلة الدستورى الحر عبير موسى، البرلمان برئاسة راشد الغنوشى بالتزوير والفساد، على خلفية تضمين نقطة إضافية فى تقرير لمكتب مجلس النواب، الذى انعقد مطلع الشهر الجارى لم يتم التداول فيها.





واعتبرت أن حركة النهضة وحلفائها "فى إشارة إلى حزب قلب تونس وكتلة ائتلاف الكرامة"، يتجهون نحو "الحكم الفردى فى السلطة التشريعية"، وفق قولها.

وقالت موسى فى مؤتمر صحفى الأربعاء، إن تقرير الثالث من ديسمبر الجارى، تضمن تعيين أسامة الخليفى رئيسا لكتلة قلب تونس ونائبين له، مبينة أن هذه النقطة كان من المفروض أن تعرضها بنفسها، اعتبارها مكلفة بشؤون النواب، غير أن ذلك لم يتم.

واستعرضت رئيسة كتلة الدستورى الحر، ما وصفته بالتجاوزات القانونية والإدارية الأخرى، التى ارتكبها البرلمان برئاسة "زعيم الإخوان راشد الغنوشى" - وفق تعبيرها، مشيرة إلى أن "أسبوع الجهات" لم يتم إقراره أيضا فى صلب مجلس النواب.

وشددت على "أن لرئيس البرلمان إرادة واضحة فى عدم عقد اجتماع لمكتب المجلس، لتحديد مواعيد مناقشة اللوائح، ومن بينها لائحة الدستورى الحر المتعلقة بإدانة العنف ضد المرأة"، مشيرة إلى اعتماده على فتاوى تخالف النظام الداخلى للمجلس كعدم الالتزام بمدة الشهر.