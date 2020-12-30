البنتاجون يعلن وصول قاذفتين إضافيتين من طراز بى-52 للشرق الأوسط لردع طهران

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت وصول قاذفتين إضافيتين من طراز "بى-52" إلى الشرق الأوسط فى إطار تفعيل استراتيجية الردع ضد طهران.





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