بعد تفجير مطار عدن.. رئيس وزراء اليمن: سننتصر بهذه المعركة

جدة - نرمين السيد - بعدما هزت انفجارات ضخمة مطار عدن، الأربعاء، فى محاولة استهداف فاشلة لطائرة تقل وزراء الحكومة اليمنية، أكد رئيس الوزراء اليمنى، أن الحكومة لن تتراجع وستمارس عملها رغم التحديات.





وقال معين عبدالملك فى كلمة لـ"العربية": "مهمة الحكومة هى إنهاء انقلاب الحوثيين"، مؤكدا أن الهجوم الغادر يضع الحكومة فى قلب مسؤولياتها. كما أضاف : "سننتصر فى هذه المعركة"، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل أداء مهامها. وبعد التفجير مباشرة، غرد رئيس الوزراء اليمنى، عبر تويتر قائلاً: "نحن وأعضاء الحكومة فى العاصمة المؤقتة عدن والجميع بخير". كما أضاف "العمل الإرهابى الجبان الذى استهدف مطار عدن جزء من الحرب التى تشن على الدولة اليمنية وعلى شعبنا، ولن يزيدنا إلا إصرارا على القيام بواجباتنا حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار".

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