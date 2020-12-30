الرئيس اليمنى: إرهاب الحوثى لن يثنى الحكومة عن ممارسة مهامها

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة للتحقيق فى تداعيات العمل الإرهابى بمطار عدن، على أن تكون برئاسة وزير الداخلية وعضوية قيادات الاجهزة الأمنية والاستخباراتية والسلطة المحلية بعدن بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية.





وأكد الرئيس اليمنى، خلال اتصاله، برئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، للاطمئنان على سلامته وأعضاء الحكومة، بحسب "العربية" أن الأعمال الإرهابية التى تفتعلها ميليشيات الحوثى لن تثنى الحكومة الشرعية عن ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن، ومواصلة جهودها الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار وجهود تطبيع الأوضاع فى مختلف المحافظات وإنهاء الانقلاب. كما وجه الحكومة وأعضاءها العمل وبوتيرة عالية من العاصمة المؤقتة عدن والوقوف على احتياجات المواطن، مشددا على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة انقلاب مليشيا الحوثى.

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