الإمارات تدين الهجوم الإرهابى على مطار عدن

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية فى بيان لها بحسب "سكاى نيوز": إن محاولات استهداف اتفاق الرياض عبر استهداف الحكومة اليمنية الجديدة ما هو إلا مشروع شرير يسعى إلى تقويض فرص الأمن والاستقرار فى اليمن والمنطقة، مؤكدة أهمية العمل على مواجهة هذه المحاولات التخريبية بكل يقظة وإصرار.
وأعرب البيان، عن إدانة الإمارات الشديدة لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها القاطع والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذى يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.
وشدد على أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذى يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثى، وسعى هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار فى المنطقة، مؤكدة أن التحالف العربى بقيادة المملكة مستمر فى دعم ومساندة كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمنى الشقيق ويسهم فى استقراره وأمنه.
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