عقب تفجير مطار عدن.. قرار عاجل بشأن الرحلات الجوية إلى اليمن

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الأربعاء، تحويل جميع الرحلات من مطار عدن إلى مطار سيئون، عقب إغلاق مطار عدن لحين إشعار آخر، بسبب التفجير الذي تعرض له اليوم.
وكشف وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، اليوم الأربعاء، عن الجهة التي تقف وراء تفجير مطار عدن اليمني، عقب وصول الحكومة اليمنية.
وكتب وزير الخارجية اليمني عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "وفقا لكل المعطيات المتوافرة للحكومة بان استهداف الحكومة اليوم في مطار عدن هو فعل اجرامي وارهابي حوثي".
وأضاف: "يجب إدانة الحادث بلغة واضحة وبدون مواربه من جميع دول العالم والمنظمات الدولية".
من ناحية أخرى، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في تداعيات العمل الارهابي الاجرامي الذي استهدف مطار عدن الدولي برئاسة وزير الداخلية وعضوية قيادات الاجهزة الامنية والاستخباراتية والسلطة المحلية في عدن، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أكد هادي خلال اتصاله، برئيس الوزراء معين عبدالملك، للإطمئنان على سلامته وأعضاء الحكومة جراء الاستهداف الإرهابي الممنهج لصالة القدوم بمطار عدن الدولي أثناء وصول الحكومة الجديدة إلى عدن، أن الأعمال الارهابية التي تفتعلها مليشيات الحوثي المدعومة ايرانيًا والجماعات الإرهابية المتطرفة لن تثني الحكومة الشرعية من ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن ومواصلة جهودها الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار وجهود تطبيع الأوضاع في مختلف المحافظات وإنهاء الانقلاب.
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