مسئول بريطاني يكشف مدى فعالية لقاح أكسفورد ضد كورونا

قال مسئول بريطاني شارك في الموافقة على لقاح أكسفورد في بريطانيا، اليوم الأربعاء، إن فعالية اللقاح يمكن أن تفوق الـ 80%، عندما يكون هناك فاصل زمني بين الجرعتين يقدر بـ3 أشهر.

وأوضح منير بير محمد، رئيس مجموعة عمل خبراء لجنة الأدوية البشرية المعنية بلقاحات كورونا: "كانت فعالية اللقاح مرتفعة، حتى أعلى من 80٪، عندما كان هناك فاصل ثلاثة أشهر بين الجرعتين الأولى والثانية، وهذا هو سبب توصيتنا باستخدامه".

وأضاف: "نظرنا أيضًا إلى نظام نصف الجرعة، والذي تم نشره من قبل، لكننا شعرنا أن النتائج لم يتم تأكيدها من خلال التحليل الكامل للتجارب على اللقاح".

وأعلنت شركة استرازينيكا البريطانية اليوم الأربعاء، أن لقاح أكسفورد فعال مع السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وأعطت وكالة الأدوية البريطانية الضوء الأخضر للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد طورته شركة استرازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد تنوي من خلاله السلطات تسريع حملة التلقيح التي باشرتها مطلع ديسمبر.

وقال ناطق باسم وزارة الصحة البريطانية "وافقت الحكومة اليوم على توصية وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية السماح استخدام لقاح جامعة أكسفورد/أسترازينيكا ضد" فيروس كورونا المستجد.