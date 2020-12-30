3 وفيات .. انفجار ضخم في ولاية سطيف الجزائرية

لقي 3 أشخاص في قرية واد شعير، ببلدية الأوريسيا، في ولاية سطيف الجزائرية، مصرعهم إثر انفجار قارورة البوتان داخل بيت بلاستيكي.

وذكرت صحيفة البلاد الجزائرية ان الضحايا هم صاحب البيت وعاملان آخران إثر نشوب حريق تبعه انفجار قارورة البوتان داخل البيت البلاستيكي يحتوى على أعلاف للأغنام.

وأشارت الصحيفة الي أن الحادث وقع إثر عملية نقب مائي داخل البيت البلاستيكي والحريق حدث إثر انقلاب الفرن على التبن تبعه حريق وإنفجار حيث اشتغلت النيران في بيت البلاستيكي لتربية الدجاج به 2000 كتكوت.

والمحت الصحيفة الي انه تم إخماد النيران من قبل وحدات الحماية المدنية في الوقت المناسب.

وبينت الصحيفة ان الضحايا هم صاحب البيت يبلغ من العمر47 سنة، العامل الاول 40 سنة والعامل الثاني 33 سنة.