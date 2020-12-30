تقليل ساعات الحظر وإيقاف الرحلات لبريطانيا أبرزها.. قرارات جديدة للحكومة الأردنية

اصدرت الحكومة الاردنية اليوم مجموعة من القرارات الهامة والتي تتعلق بفيروس كورونا المستجد حيث قررت الإبقاء على الإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار وباء كورونا على حالها دون أي تغيير بالنسبة لحظر أيام الجمعة والقطاعات والأنشطة غير المصرح لها بالعمل حاليًا ونسبة العاملين في مقرات عملهم من موظفي القطاع العام.

وذكر وزير الدولة لشؤون الإعلام علي العايد في تصريحات صحفية له ان الحكومة قررت ايضا الاستمرار في منع تقديم الأراجيل في المقاهي والكوفي شوبات المرخصة.

كما اشار الي انه بداية من الثاني من يناير القادم سيتم تقليل ساعات الحظر الليلي بواقع ساعتين بحيث يبدأ من الساعة الحادية عشرة ليلًا للأنشطة الاقتصادية والمنشآت ومن منتصف الليل للأفراد وحتى الساعة السادسة صباحًا.

وأضاف العايد إن جميع الإجراءات ستخضع إلى التقييم والمراجعة كل أسبوعين وفقًا للوضع الوبائي في حينه.

كما المح الي الاستمرار في إيقاف الرحلات المباشرة وغير المباشرة القادمة من بريطانيا إلى الأردن.