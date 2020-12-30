مسئول يمني يكشف المسئول عن تفجير مطار عدن

كشف وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، اليوم الأربعاء، عن الجهة التي تقف وراء تفجير مطار عدن اليمني، عقب وصول الحكومة اليمنية.

وكتب وزير الخارجية اليمني على تويتر: "وفقا لكل المعطيات المتوافرة للحكومة بان استهداف الحكومة اليوم في مطار عدن هو فعل اجرامي وارهابي حوثي".

وأضاف: "يجب إدانة الحادث بلغة واضحة وبدون مواربه من جميع دول العالم والمنظمات الدولية".

ومن ناحية أخرى، صدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في تداعيات العمل الارهابي الاجرامي الذي استهدف مطار عدن الدولي برئاسة وزير الداخلية وعضوية قيادات الاجهزة الامنية والاستخباراتية والسلطة المحلية في عدن، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أكد هادي خلال اتصاله، برئيس الوزراء معين عبدالملك، للإطمئنان على سلامته وأعضاء الحكومة جراء الاستهداف الإرهابي الممنهج لصالة القدوم بمطار عدن الدولي أثناء وصول الحكومة الجديدة إلى عدن، أن الأعمال الارهابية التي تفتعلها مليشيات الحوثي المدعومة ايرانيًا والجماعات الإرهابية المتطرفة لن تثني الحكومة الشرعية من ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن ومواصلة جهودها الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار وجهود تطبيع الأوضاع في مختلف المحافظات وإنهاء الانقلاب.

كما وجه الرئيس اليمني الحكومة وأعضاءها العمل وبوتيرة عالية من العاصمة المؤقتة عدن والوقوف على احتياجات المواطن وتوحيد الجهود لمواجهة تمرد وانقلاب مليشيا الحوثي الإيرانية، مؤكدًا أن اليمن تمر بمرحلة استثنائية تتطلب تظافر الجهود المخلصة لكافة القوى السياسية والحزبية والمجتمعية والوقوف صفًا واحدًا لمواجهة كافة التحديات من اجل الوصول باليمن الى آفاق رحبه يسودها الأمن والاستقرار في ظل الدولة المدنية الاتحادية.

وقال هادي:"مهما حاول المتربصون بإفتعال الأعمال الإرهابية فإن قوى الخير والنوايا الصادقة ستنتصر دومًا على قوى الشر وأدواتها المختلفة". مشددًا على ضرورة تعزيز الجهود الأمنية ورفع مستوى اليقظة والجاهزية لمواجهة كافة التحديات.