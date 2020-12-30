عدد كارثي لـ إصابات ووفيات كورونا اليومية في بريطانيا

أعلنت الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 50 ألفا و23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وهو ما يعد عدد إصابات يومي كارثي في بريطانيا، إضافة إلى تسجيل 981 حالة وفاة.

ويتحول الوضع في بريطانيا إلى كارثي مع مرور الوقت بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في أكثر من 52 منطقة بالبلاد والتفشي السريع للفيروس نتج عنه نقص كلبير في المعدات و المستلزمات الطبية، فلم تعد بريطانيا مكانا آمنا بعد ظهور تلك السلالة.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الطبيبة البريطانية التي تعمل في إحدى مستشفيات العزل سامنثا بات رودين، حذرت من نفاذ كميات كبيرة من أسطوانات الاكسجين الموجودة في المستشفيات بسبب القفزة التي حدثت في المصابين.

أوضحت الطبيبة أنها حزينة بعد أن رأت إدارة المستشفيات تطرد بعض الحالات لعدم إمكانيتها توفير اسطوانات اكسجين و ادوية لعلاج المرضى و انقاذ حياتهم .

كما أشارت الطبيبة من خلال تغريدات كتبتها عبر تويتر إلى أن الأمر لم يعد سهلا، فالحالات قفزت إلى 20 ألف إصابة في اليوم بعد تفشي السلالة الجديدة و أعداد أسطوانات الاكسجين تنفذ .

أوضحت الطبيبة أن الاستمرار في زيادة الأعياد سيدفع بريطانيا للسقوط في كارثة جديدة و سيموت المواطنين على أعتاب المستشفيات بسبب عدم قدرة المكان احتمال المصابين.