بوريس ينجح في مهمته.. البرلمان البريطاني يوافق على اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي

صوّت المشرعون البريطانيون اليوم الأربعاء، على دعم اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من التكتل، وبذلك يعد بوريس جونسون رئيس الوزراء قد نجح في المهمة التي فشلت في إنجازها سابقته، تيريزا ماي.
وبحسب " سي إن إن"، جاءت الموافقة على مشروع القانون بشكل مريح، 521 صوتًا إلى 73، بعد الجلسات العاجلة في مجلسي البرلمان.
ويمثل الاتفاق النهائي الأسبوع الماضي علامة بارزة بعد أكثر من أربع سنوات من تصويت المملكة المتحدة على مغادرة الاتحاد الأوروبي وبعد أشهر من المفاوضات المشحونة بين بروكسيل ولندن.
وفي افتتاح المناقشة، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون لأعضاء البرلمان أن الصفقة "ستفتح فصلًا جديدًا في قصتنا الوطنية"، وتسمح للمملكة المتحدة "بالسيطرة على قوانيننا ومصيرنا القومي".
ومن المتوقع الآن تمرير مشروع القانون الحكومي إلى مجلس اللوردات، مجلس الشيوخ في البرلمان؛ إذا تم إقراره، فمن المتوقع أن يحصل على الموافقة الملكية قبل نهاية الفترة الانتقالية في نهاية العام.
وقد حصل الاتفاق بالفعل على موافقة مؤقتة من الاتحاد الأوروبي، حيث وقع كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل رسميًا على الصفقة يوم الأربعاء.
ومن المتوقع أن يدرس البرلمان الأوروبي الصفقة في وقت لاحق قبل أن يتم التصديق عليها رسميًا من قبل الاتحاد الأوروبي.
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