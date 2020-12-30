رئيس البرلمان الليبي يعلن التوصل لاتفاق بشأن قواعد الانتخابات المقبلة

أعلن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق بشأن وضع قواعد دستورية للإنتخابات القادمة في ليبيا.

ودعا عقيلة صالح إلى ضرورة تطهير البلاد من المرتزقة والقوات الأجنبية ووقف التدخلات الخارجية.

وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي: "سيتم الآن وضع قواعد للانتخابات البرلمانية والدستورية خلال المرحلة المقبلة".

وأكد ضرورة الإلتزام بمخرجات اجتماع برلين بشأن ليبيا، وكذلك إعلان القاهرة لإنهاء الأزمة في ليبيا.

واختتم حديثه وفق ما نقلته فضائية العربية السعودية: " التسوية السياسية على وشك تلبية مطالب الشعب".