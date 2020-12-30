رابط نتائج الطلاب على نظام نور ١٤٤٢

أشارت وزارة التعليم السعودية عن إعلان نتائج الطلاب على منصة نور 1442 بعد اعتماد نتيجة الطالب ١٤٤٢ رسميا. نظام نور الإلكتروني يقدم الخدمات الإلكترونية للطالب والمعلم على مدار الفصل الدراسي الأول، أهم خدمة يبحث عنها الطالب الآن هي الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية. اعتمد نظام نور نتائج الفصل الدراسي الأول بعد ساعات قليلة من استخراج نتيجة الطالب عبر منصة مدرستي 1442. ويمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية لطلاب مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي من خلال تطبيق الخطوات التالية.

استخراج رابط نتائج الطلاب على نظام نور

الاستعلام عن نتيجة الطالب من خلال موقع نظام نور 1442 برقم الهوية متاح الآن لكل من الطلاب والطالبات ولولي الأمر بإتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى رابط نظام نور ١٤٤٢.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال رمز التحقق مع التأكد من صحته للدخول إلى نتيجة الطالب من نظام نور.

النقر على تسجيل الدخول.

التوجه إلى أيقونة التقارير.

الضغط على إشعار نتيجة الطالب.

كتابة رقم الهوية الخاص بالطالب.

النقر على بحث لتظهر درجات الطالب.

استخراج نتيجة الطالب من خلال نظام نور برقم الهوية 1442 لولي الأمر

بالطبع ولي الأمر هو الأكثر بحثا عن نتائج الطلاب 1442 برقم الهوية بسبب تعرض العديد من الطلاب والطالبات لفقدان اسم المستخدم أو كلمة المرور.

نظام نور التعليمي

يوفر نظام نور لولي الأمر خاصية الإطلاع على التقارير التفصيلية شهريا لقياس مستوى الطالب على مدار الفصل الدراسي. ويوفر نظام نور الإلكتروني التعليمي الخدمات التالية: