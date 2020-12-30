تمويل منصة سلفة إلكترونياً يصل 50.000 ريال بدون تحويل راتب وبدون كفيل

يبحث كثير من المواطنين السعوديين علي تمويل شخصي سريع لا يحتاج إلي تحويل الراتب الشهري ولا كفيل، لذلك تقدم منصة سلفة عروض بنكية وخدمات تمويلية تخدم كثير من فئات الشعب السعودي، بحيث تقدم المنصة تمويل شخصي وفوري يتم في خلال دقائق قليلة إذا توافرت كل الشروط والمستندات المطلوبة من منصة سلفة إلكترونية بالمملكة العربية السعودية.شروط الحصول علي تمويل منصة سلفة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية
تقدم منصة سلفة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية تمويلات شخصية وسريعة تتم في خلال 15 دقيقة إذا توافرت الشروط والأوراق والمستندات المطلوبة لكي يحصل العميل علي التمويل والشروط هي.
- لا بد أن يكون العميل المتقدم لتمويل منصة سلفة سعودي الجنسية ولا يوجد للجنسيات الأخري.
- لا بد أن يكون العميل المتقدم للتمويل يحصل علي راتب شهري خاص لا يقل عن ثلاثة ألاف ريال سعودي لكي يحصل علي تمويل منصة سلفة.
- لا بد أن يكون عمر العميل المتقدم لتمويل منصة سلفة لا يقل عن 18 عاماً.
- لا بد أن يكون العميل المتقدم لمنصة سلفة قضي خدمة عمل لا تقل عن ستة أشهر.
- يتميز تمويل منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية بأنه تمويل إسلامي وخاضع للشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الإسلامي.
- التمويل المقدم من منصة سلفة بالمملكة لا يحتاج إلي تحويل الراتب الشهري الخاص بالعميل ولا يحتاج إلي كفيل.
- يتميز تمويل سلفة بأنه تمويل شخصي وفوري يتم في خلال دقائق قليلة إذا توافرت الشروط والمستندات المطلوبة.
- يتميز تمويل سلفة بأنه يمنح العميل فترة سداد طويلة ومرنة.
كيفية الحصول علي تمويل منصة سلفة أونلاين
تقدم منصة سلفة تمويل شخصي سريع يتم في خلال 15 دقيقة ويتم التقديم علي التمويل عن طريق الأنترنت ولا يحتاج الخروج من المنزل ولا بذل أي مجهود أو عناء ولكي يحصل العميل علي التمويل لا بد من إتباع هذه الخطوات.
- قم بالدخول علي الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة سلفة، ثم قم باختيار طلب التمويل الآن، ثم قم بتحديد مبلغ السلفة التي تريد الحصول عليه.
- ثم قم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة والمستندات .
- قم بتحديد فترة السداد التي تناسبك.
- بعد توافر كل البيانات والمستندات يتم الموافقة علي التمويل في خلال دقائق قليلة ويتم إيداع مبلغ التمويل في حساب العميل.
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