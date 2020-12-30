الاستعلام عن نتائج الطلاب من نظام نور 1442 عبر رابط noor.moe.gov.sa وزارة التعليم السعودية برقم الهوية

نتائج الطلاب من نظام نور تجدونه عبر رابط النظام التابع لوزارة التعليم السعودية، الذي تسعى جاهدة لتمكين الطلاب من التعرف لعى نتائجهم برقم الهوية بشكل إلكتروني، من خلال منازلهم ودون الحاجة إلى الذهاب للمدارس أو أي مكان، فيتم التعرف على النتائج بشكل إلكتروني بالكامل، وذلك عن طريق رابط النظام والرقم الوطنية للهوية السعودية.

رابط نتائج الطلاب على نظام نور 1442

يمكنكم الوصول إلى رابط نتائج الطلاب على نظام نور 1442 نور، حيث يستطيع كافة الآباء والأبناء ن التعرف على نتائجهم بشكل إلكتروني، لكافة المراحل التعليمية سواء كان المرحلة الإبتدائية أو المرحلة المتوسطة أو المرحلة الثانوية إلكترونياً، وذلك من خلال الدخول عبر منصة نتائج الطلاب على نظام نور، وتأتي أهمية هذا الموضوع في عدم الذهاب إلي المدارس من أجل التعرف على النتائج، والتعرف عليها عبر الإنترنت، وتتميز منصة نظام نور بالسهولة واليسر في استخدامها، للحصول على نتائج اختبارات للفصل الدراسي الأول في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، ويذكر أنه قد صرح وزير التعليم السعودي عن الموعد المحدد من أجل نشر النتائج، وسوف يتم اعتماد النتائج بداية من شهر يناير المقبل لعام 2021، وسوف يتم نشر النتائج على الإنترنت لجميع المراحل التعليمية.

الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور 1442

يقوم نظام نور التعليمي بتقديم العديد والكثير من الخدمات التعليمية الإلكترونية لكافة الطلاب وعلى مدار الـ24 ساعة طوال العام، حيث يتيح للطلاب خدمة الاستعلام والحصول على نتائجهم لاختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 2020 الجاري، حيث يتمكن الطلاب من الدخول على رابط المنصة والحصول على نتائجهم من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية السعودية، ومن ثم إدخال رمز التحقق الموجود أسفل الموقع.