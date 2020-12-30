نظام نور برقم الهوية للحصول على نتيجة اختبارات المرحلة الأبتدائية1442

نظام نور برقم الهوية، بعد إعلان وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن البدي في أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول عبر منصة مدرستي لجميع المراحل الدراسية وذلك استكمالاً لخطة التعليم عن بعد التي اتخذتها الوزارة وأثبتت التجربة نجاح الوزارة في تحقيق الأهداف المطلوبة ومنذ أيام قليلة انتهي طلاب المرحلة الابتدائية من أداء الاختبارات الخاصة بهم وكانت الوزارة قد ذكرت منذ عدة أيام أنه سوف يتم إعلان نتائج ويستطيع الطالب التعرف على نتيجة الاختبارات وذلك عبر نظام نور برقم الهوية وعبر منصة مدرستي أيضاً ومن خلال تلك المقالة سوف نقدم لكم خطوات الحصول على النتيجة عبر نظام نور وكيفية الاستعلام عنها وأهم الخدمات التي يقدمها النظام.

خطوات التعرف على نتيجة الاختبارات عبر نظام نور برقم الهوية

منذ إعلان الوزارة عن توافر نتائج الاختبارات عبر نظام نور وزادت مؤشرات البحث عن خطوات التعرف على نتيجة الاختبارات كما زاد الضغط على الدخول لنظام نور لذلك من الممكن مواجهة بعض المشكلات أثناء تسجيل الدخول بسبب كثرة الضغط وإذا واجهت تلك المشكلة يتطلب منك محاولة الدخول مرة أخري، وأهم الخطوات التي يجب القيام بها للتعرف على النتيجة هي:

يجب الدخول لموقع نظام نور.

قم بتسجيل الدخول للحساب الشخصي بكتابة الاسم ورقم الهوية وكلمة المرور.

قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية ومنها اضغط على خيار نتائج الطلاب.

ادخل البيانات المطلوبة.

ثم اضغط على زر عرض النتيجة.

سوف يتم فتح صفحة بها درجاتك في الاختبارات.

نظام نور

هو نظام إلكتروني أطلقته وزارة التعليم بالمملكة لتقديم العديد من الخدمات التعليمية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور حيث يساعد أولياء الأمور في التواصل مع المعلمين والمدرسة كما يمكنهم من متابعة مستويات الأبناء والتعرف على درجاتهم كما يستطيعون تسجيل أبنائهم بمرحلة رياض الأطفال عبر النظام ويمكن الطلاب من التعرف والحصول على المعلومات الدراسية ويمكنهم التعرف علة درجاتهم في الاختبارات من خلال نظام نور برقم الهوية كما يخدم المعلمين ويساعدهم في وضع ورصد درجات الطلبة والتعرف على مستوياتهم والتواصل والتفاعل مع الطلاب بكل سهولة، فهذا النظام يعد نظام تعليمي شامل يخدم جميع عناصر العملية التعليمي