أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 134 خرقاً بالحديدة خلال 24 ساعة

قوى العدوان ارتكبت 134 خرقاً بالحديدة خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 134 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن الخروقات شملت محاولة تسلل في حيس و11 غارة لطيران تجسسي على الفازة والدريهمي، وتحليق 3 طائرات حربية في أجواء الدريهمي والجاح والتحيتا.

وأشار المصدر إلى رصد 16 طائرة تجسسية في أجواء الدريهمي والفازة وكيلو16 وحيس، و41 خرقًا بقصف مدفعي و67 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.