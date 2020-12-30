أخبار اليمن : 3 جرحى بقصف صاروخي سعودي على منبه بصعدة

3 جرحى بقصف صاروخي سعودي على منبه بصعدةأصيب 3 مواطنين اليوم بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية منبه بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني أن جيش العدو السعودي استهدف الأحياء السكنية في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، ما أدى إلى إصابة 3 مواطنين بجروح متفاوتة، وتضرر عدد من منازل الموطنين.

وأشار المصدر إلى تعمد الجيش السعودي باستهداف القرى الحدودية بالقذائف الصاروخية والمدفعية بصورة ممنهجة وبشكل يومي، إلى جانب القصف بالغارات الجوية والتحليق.