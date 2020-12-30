أخبار اليمن : الدولار يبلغ أدنى مستوى في أعوام

الدولار يبلغ أدنى مستوى في أعوام
انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في عدة أعوام اليوم إذ تجاوز المتعاملون تأجيلا جديدا في إقرار تحفيز نقدي في الولايات المتحدة، وواصلوا المراهنة على احتمال تقديم مساعدة مالية إضافية.
وهبط الدولار إلى 1.2295 مقابل اليورو اليوم، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2018.. وتراجع الدولار إلى 103.26 ين ياباني.
وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة من 6 عملات رئيسية إلى 89.711 نقطة، وهو أدنى مستوى خلال أكثر من عامين.
وسجل الدولار أدنى مستوى في أكثر من عامين مقابل اليورو والدولارين النيوزيلندي والأسترالي.. كما تراجع لأدنى مستوى في أكثر من 5 أعوام مقابل الفرنك السويسري، فيما تراجع على نطاق واسع مقابل العملات الآسيوية.
وانخفض الدولار، فيما صعدت الأصول العالية المخاطر منذ توقيع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على قانون المساعدة والإنفاق الأحد الماضي، نظرا لأن تقديم المزيد من التحفيز في أكبر اقتصاد عالمي يقلل الطلب على حيازة الدولار، الذي يعتبر ملاذا آمنا.
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