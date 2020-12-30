كورونا يصيب أكثر من 82.3 مليون شخصاً حول العالم
أكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن حصيلة المصابين تجاوزت 82 مليونا و327 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب 58 مليونا و339 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الفيروس مليون و797 ألف وفاة.
وبحسب الإحصاءات المُعلنة فقد سجلت دول العالم أمس الثلاثاء، زيادة ملحوظة مقارنة باليوم الذي سبقه، في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، حيث تم تسجيل 611 ألف و942 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 13,453 حالات وفاة.
وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي.
واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات حتى صباح اليوم، هي: أميركا (346,579 وفاة)، والبرازيل (192,716 وفاة)، والهند (148,475 وفاة)، والمكسيك (123,845 وفاة)، وإيطاليا (73,029 وفاة).
فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (19,977,704 إصابات)، والهند (10,245,326 إصابة)، والبرازيل (7,564,117 إصابة)، وروسيا (3,105,037 إصابة)، وفرنسا (2,574,041 إصابة).
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