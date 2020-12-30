تقليل ساعات الحظر الليلي في الأردن
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية علي العايد، اليوم الأربعاء، تقليل ساعات الحظر الليلي في المملكة بحيث يبدأ 11 ليلا للمنشآت و12 ليلا للأفراد اعتباراً من السبت المقبل، فيما أشار إلى استمرار حظر أيام الجمع.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزيرا الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، والصحة الدكتور نذير عبيدات، للإعلان عن مستجدات إجراءات الحكومة للتعامل مع وباء كورونا، والحديث عن تطورات الحالة الوبائية واستعدادات وزارة الصحة لتوزيع مطعوم كورونا.
وأكد العايد، استمرار إيقاف الرحلات الجوية المباشرة وغير المباشرة القادمة من بريطانيا إلى الأردن، وقاله إنه سيتم إعادة النظر في القرارات الحكومية الصادرة بعد أسبوعين وحسب الحالة الوبائية.
وكالات
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