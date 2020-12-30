السعودية تدين العمل الإرهابى الذى استهدف مطار عدن

جدة - نرمين السيد - وبحسب "وكالة الأنباء السعودية"، جاء ذلك فى بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية والذى جاء نصه: "تدين حكومة المملكة العربية السعودية بأشد وأقسى العبارات، العمل الإرهابى الجبّان الذى استهدف مطار عدن اليوم، وأوقع عددًا من القتلى والمصابين، تزامنًا مع وصول الطائرة التى تُقل رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة".

وتابع البيان : "إن هذا العمل الغادر الذى تقف خلفه قوى الشر ليس موجّهًا ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب، بل للشعب اليمنى الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته السياسية الذى ينشد الأمن والسلام والاستقرار والازدهار فى الوقت الذى تقف قوى الظلام فى طريق تحقيقه لتطلعاته".

وواصل : "تؤكد المملكة العربية السعودية تضامنها ووقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين كما كانت منذ اليوم الأول، وكلها ثقة بأن حادثة اليوم لن تزيدهم إلا إصرارًا وثباتًا فى تحقيق طموحاتهم واستعادة شرعيتهم".

واختتم البيان : "خالص العزاء والمواساة لذوى الضحايا، وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين".