بريطانيا تسجل ارتفاعا حادا للوفيات بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 981 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى ارتفاع كبير لهذا المؤشر الذى صعد بأكثر من ضعفين مقارنة مع بيانات أمس الثلاثاء.





وأفادت الوزارة، فى إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" فى المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 50.023، ليصل إلى مستوى 2.432.888 حالة.

وتأتى هذه الحصيلة بعد أن سجلت البلاد يوم 27 ديسمبر 30.501 حالة، وفى 28 ديسمبر 41.385، وفى 29 ديسمبر 53.135، ما يمثل أعلى عدد يومى للإصابات المؤكدة.

كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 981 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 72.548 متوفيا.

وتشير هذه البيانات إلى ارتفاع كبير للوفيات اليومية بفيروس كورونا فى بريطانيا حيث بلغ هذا المؤشر يوم 27 ديسمبر 316، وفى 28 ديسمبر 357، وفى 29 ديسمبر 414، وتعتبر حصيلة اليوم الأعلى من نوعها منذ 24 أبريل.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ6 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وأطلقت سلطات البلاد يوم 8 ديسمبر حملة تطعيم جماعى ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

وفى الوقت ذاته رصدت البلاد انتشارا متسارعا للمرض فى بعض مناطقها، وفى 14 ديسمبر أعلن وزير الصحة البريطانى، مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يوم 19 من هذا الشهر، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70%.