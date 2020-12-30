قرقاش: هجوم مطار عدن استهداف لاتفاق الرياض

جدة - نرمين السيد - اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية فى الإمارات، أنور قرقاش، مساء اليوم الأربعاء، أن الهجوم الذى طال مطار عدن، هو استهداف لاتفاق الرياض ولما يحمله من آفاق للاستقرار والسلام فى اليمن.





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