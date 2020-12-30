الصحة اللبنانية تسجل 2878 إصابة بكورونا و13 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 2878 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة اللبنانية في بيان لها اليوم ان إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتي الان ارتفع الي 177996 حالة.

وأشارت الوزارة اللبنانية الي تسجيل 13 حالة وفاة ليرتفع إجمالي وفيات الفيروس المستجد منذ بداية الأزمة الي 1443 حالة.

كما رصدت الصحة اللبنانية شفاء 1129 حالة تعافي من الفيروس المستجد خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد الي 126460.