مسئول عسكري أمريكي يكشف خطة إيرانية لإشعال المنطقة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، تحليق قاذفات بي 52 في سماء الشرق الأوسط، اليوم، وذلك لردع أي محاولات إيرانية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن نشر القاذفتين يوجه رسالة واضحة ورادعة إلى كل من ينوي إلحاق الأذى بالأمريكيين أو مصالحهم.

وأضافت: "قادرون على الرد على أي عدوان موجه ضد مصالحنا"، مشيرة إلى ان: "لا نسعى إلى نزاع ولكن لا يجوز لأحد أن يقلل من قدرتنا للدفاع عن قواتنا".

فيما أوضح الجنرال فرانك ماكينزي قائد القيادة المركزية الامريكية: "لا نسعى للصراع ولكن لا ينبغي لاحد ان يقلل من قدراتنا على الدفاع عن قواتنا او التصرف بحسم ردًا على أي هجوم".

كما كشف عن رصد تدفق كبير للسلاح من إيران إلى الأراضي العراقية خلال الأيام الأخيرة، مضيفا أن إيران تريد الانتقام من مقتل قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني.

وأصدر تحذيرا إلى إيران من تحضيرها تنفيذ هجمات معقدة في العراق، تتضمن استخدام طائرات بدون طيار وغيرها من القدرات.