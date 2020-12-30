السعودية ترد بقوة داخل الأمم المتحدة على التدخلات الخارجية في قضية لجين الهذلول

ردت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، على التعليقات الخارجية بشأن الحكم القضائي الصادر ضد لجين الهذلول بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وقال المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، الدكتور عبدالعزيز الواصل، إن المملكة تتمتع بقضاء نزيه ومستقل، ولا تقبل بأي حال من الأحوال المساس بسيادة نظامها القضائي من أي طرف كان، مشددًا على رفض المملكة لأي إملاءات للتدخل في الشأن القضائي في البلاد، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد الواصل خلال حديثه مع نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ندى الناشف أن المملكة اتخذت خلال السنوات القليلة الماضية خطوات تاريخية ومهمة في مجال حقوق المرأة وتمكينها على جميع الأصعدة، وأن ذلك جاء بتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واهتمام مباشر من ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وطالب الواصل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالبعد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان واحترام سيادة واستقلال الدول وأحكام أجهزتها القضائية.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أدانت لجين الهذلول بثبوت تورطها في عدد من النشاطات المجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وقضت المحكمة بإيقاع عقوبة السجن بحقها لمدة 5 سنوات و8 أشهر".

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن الحكم "تضمن وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة بحق المحكوم عليها".