خالص المواساة.. أمير الكويت يعزي الرئيس اليمني في ضحايا مطار عدن

أرسل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، برقية تعزيه إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وذلك في ضحايا الانفجار الذي استهدف مطار عدن.

وأعرب أمير الكويت في رسالته وفق ما نقلته الوكالة الرسمية عن خالص تعازيه ومواساته للرئيس اليمني وأسر ضحايا الانفجار الذي استهدف مطار عدن.

وأكد على استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامي الشنيع، والذي جاء بهدف إفشال ما تحقق من خطوات لتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة.

وكشف وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، اليوم الأربعاء، عن الجهة التي تقف وراء تفجير مطار عدن اليمني، عقب وصول الحكومة اليمنية.

وكتب وزير الخارجية اليمني على تويتر: "وفقا لكل المعطيات المتوافرة للحكومة بان استهداف الحكومة اليوم في مطار عدن هو فعل اجرامي وارهابي حوثي".

وأضاف: "يجب إدانة الحادث بلغة واضحة وبدون مواربه من جميع دول العالم والمنظمات الدولية".