لأول مرة.. بايدن يرشح سيدة لتولي منصب نائب وزير الدفاع الأمريكي

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، ترشيح المسئولة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، كاثلين هيكس، لمنصب نائب وزير الدفاع الأمريكي، لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.
فيما كشف الفريق الانتقالي لبايدن أن كولين كال، الذي عمل مستشارًا للأمن القومي لبايدن عندما كان نائبًا للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، هو مرشح بايدن لمنصب وكيل وزارة الدفاع للسياسة.
وقال بايدن في بيان له: "سيساعد هؤلاء القادة المدنيون المحترمون على قيادة وزارة الدفاع بنزاهة وتصميم، وحماية أرواح ومصالح الشعب الأمريكي وضمان الوفاء بالتزاماتنا الأكثر قدسية".
وأضاف: "تتمتع الدكتورة كاث هيكس والدكتور كولين كال بالخبرة الواسعة والإحترافية في الأزمات الضروريين للمساعدة في معالجة مجموعة التحديات التي نواجهها اليوم، وجميع التحديات التي قد نواجهها غدًا".
وخدمت هيكس في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، واختاره مجلس الشيوخ في عام 2012 كنائب لوكيل وزارة الدفاع للسياسة. كما شغلت ايضا منصب نائب وكيل وزارة الدفاع للاستراتيجية والخطط والقوات، وتعد أول أمريكية مرشحة لهذا المنصب.
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