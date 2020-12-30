شحن شدات ببجي مجاناً والحصول على ملايين الشدات بالرقم التعريفي فقط

شحن شدات ببجي مجاناً تحميل لعبة بَبجي عن طريق الأي دي(ID) يرجع اسم لعبة ببجي كاختِصار للكلمة الإنجليزية(Player Unknown’s Battlegrounds)، بلاير أننون باتيل جراوند أو فيما معناه لاعبين مجهولين في أرض المعركة، وذلك لأنها تعتمد على عنصر المفاجأة والقتال والاشتباك بين اللاعبين وكأنها تحاكي أرض معركة حقيقية، لذلك يهتم الجميع بالحصول على شحن شدات ببجي بشكل مجاني لضمان الاستمرارية داخل اللعبة َالفوز بها.

عليك أولا تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص شحن شدات ببجي.

قم باختيار الدولة ثم تحديد لعبة ببجي من بين الألعاب المتاحة ثم يقوم بالضغط على زر انتقال.

قم بتحديد عدد الشدات والسعر المناسب له من بين قائمة الاختيارات.

ثم أضغط على زر انقر الآن الموجود في نهاية الموقع.

تحميل لعبة ببجي pubg mobile

الأجهزة التي تتوافق مع لعبة ببجي ، هناك العديد من الأجهزة الإلكترونية المختلفة التي تتوافق مع لعبة ببجي وتضمن سهولة تنزيل لعبة ببجي على الجوال عليها بجودة عالية وسرعة مرتفعة، ومن أهم هذه الأجهزة ما يأتي:

الأجهزة ذات نظام تشغيل من ويندوز. الأجهزة ذات نظام تشغيل من إكس بوكس ون. الأجهزة ذات نظام تشغيل من أي أو إس. الأجهزة ذات نظام تشغيل من نوع أندرويد.

تحميل لعبة ببجي عن طريق الأي دي(ID)

يتم تنزيل لعبة بَبجي عن طريق استخدام الأَي دي على مرحلتين.

المرحلة الأولى: القيام بفتح لعبة ببجي المحمَلة على الجهاز الخاص بك سواء كان جهاز أيباد أو جهاز يعمل بنظام تشغيل أندِريود أو جهاز أيفون أو جهاز لوحي، بطريقة سهلة عن طريق الضغط على الأيقونة الخاصة باللعبة، بعد ذلك يتم الدخول على موقع تربح شدات ببجي مجانًا بالضغط على الزر الموجود بالأسفل.

المرحلة الثانية: يتم البدا بكتابة الآي دي أو الإيميل الإلكتروني الخاص بك داخل الخانة المخصصة لذلك، بعد الانتهاء من إدخال الآي دي الخاص بك يمكنك تحديد العدد الذي ترغب فيه من الشدات.