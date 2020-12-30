رابط نتائج نظام نور برقم الهوية الفصل الدراسي الأول لعام 1442 لجميع المراحل التعليمية

رابط نظام نور لمعرفة نتيجة الفصل الدراسي الأول لعام 1442 برقم الهوية، في الفترة الحالية يبحث الكثير من طلبة وطالبات المراحل التعليمية المختلفة داخل المملكة العربية السعودية عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي القائم، وبعد الانتهاء من اعتماد النتيجة تم رفعها على نظام نور التعليمي، ولقد أشارت مصادر مسئولة عن وزارة التعليم السعودي على أن شَهد هذا العام ارتفاع ملحوظ في نسبة نجاح نتائج المراحل التعليمية المختلفة (الإبتدائية والمتوسطة والثانوية)

رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج جميع المراحل التعليمية

يقدم نظام نور المركزي خدمات إلكترونية متنوعة ومن تلك الخدمات الاستعلام عن نتائج اختبارات الفصول الدراسية، فيمكن لطلاب المراحل التعليمية المختلفة الدخول على الموقع الراسمي لنظام نور”noor.moe.gov.sa” والإطلاع على نتيجة الفصل الدراسي الأول لعام 1442 باستخدام رقم الهوية ليعرض للمستعلم نتيجة جميع المواد الدراسية بكافة تفاصيلها.

في البداية يجب زيارة الموقع الرسمي الخاص بنظام نور التعليمي

في حالة الاستعلام برقم الهوية يتم استخدام منصة “مدرستي” ويلزم هنا تسجيل الايميل الخاص بالطالب لإرسال النتيجة عبر الإيميل الإلكتروني

الدخول على الرابط نور ثم تسجيل رقم هوية الطالب

تسجيل رمز التحقق

الضغط على عرض النتيجة لتظهر النتيجة بشكل كامل.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول لعام 1442 عن طريق رابط نظام نور برقم الهويةنظام نور التعليمي

التعليم عن بعد هي الخطوة الرائدة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، فهذا النظام الذي سمح لجميع الطلبة من استذكار جميع دروسهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة، حيثُ خصصت وزارة التربية والتعليم السعودي عدد من المنصات التعليمية وعلى رأسها “منصة مدرستي” وبالإضافة إلى ذلك قامت وزارة التعليم بتطوير وتعديل على نظام نور لتشمل كافة المراحل بداية من عمر 5 سنوات حتى 18 عام حتى تواكب المرحلة التي تمر بها المملكة.

خدمات نظام نور

تكمن أهمية نظام نور في كمية الخدمات التي تقدمها للطالب والمعلم ووالي الأمر على حد سوء، ومن أمثلة تلك الخدمات أتاحة أولياء الأمور الدخول والإطلاع على مستوى أبنائهم الدراسي، كما يستطع والي الأمر الدخول لتسجيل أبنائهم في بداية كل مرحلة تعليمية مثل مرحلة ( رياض أطفال).