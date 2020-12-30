إعلان وظائف وزارة الصحة 1442 اختصاص أخصائي غیر طبیب.. وظائف هندسیة وتقنیة الصحة

ننشر لكم وظائف وزارة الصحة 1442 ، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية عن توفر مئات الوظائف المختلفة بالإضافة إلى اكثر من 2000 وظيفة شاغرة مخصصة للـ أخصائي غير طبيب بمختلف التخصصات المملكة العربية السعودية، كما أعلنت وزارة الصحة عن موعد التسجيل على وظيفة أخصائي غير طبيب بكافة الاختصاصات أخرى سنتعرف عليها خلال هذا التقرير، كما سنوفر أيضا رابط التسجيل على الوظائف.

وظائف وزارة الصحة 1442 الاختصاصات

وفي بيان وزارة الصحة أوضحت من خلاله على توفر 2221 وظيفة خاصة للسعوديين فقط وهي أخصائي غير طبيب في مختلف المجالات والتخصصات، في حين أعلنت أيضا عن توفر أكثر من 600 شاغر وظيفة هندسية وتقنية للسعوديين فقط، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الحرس الوطني عن توفر وظائف الحرس الوطني ، والآن ندرج لكم رابط التقديم على وظائف الصحة 2021 في الفقرات القادمة مواعيد التسجيل على وظيفة هندسية وتقنية وزارة الصحة وكذلك وظائف الأخصائي غير طبيب.

موعد تسجيل على وظائف شاغرة بوزارة الصحة السعودية

يمكن التقديم على وظائف الصحة 2021 ابتداء من يوم الخميس المقبل، والذي يوافق يوم 16 من شهر جمادى الأولى 1442، على أن يستمر التقديم لمدة عشرة أيام تقريبا، في حين أن موعد التقديم على وظيفة أخصائي غير طبيب سيكون من يوم غد الخميس 16 من شهر جمادى الأولى 1442، ليستمر حتى يوم 26 من ذات الشهر، وفيما يلي بيان وزارة الصحة حول الوظائف المعتمدة الشاغرة حاليا.

رابط بوابة التوظيف تسجيل الدخول والتقديم على وظائف الصحة 1442

يستطيع من يريد التسجيل على الوظائف المذكورة في بيان وزارة الصحة أن يقوم بالدخول إلى بوابة التوظيف الإلكترونية السعودية، وهذا يشمل هذا التسجيل في جميع محافظات المملكة العربية السعودية وجميع المتحصلين مؤهل البكالوريوس في التخصصات التالية: