بقي أكثر من 100 يوم على موعد بدء شهر رمضان 1442-2021 في السعودية وهو الشهر الكريم الذي ينتظره المسلمون حول العالم بفارغ الصبر، لما له من فضائل، كما تحل فيه البركات، وتشحن فيه الهمم، وتزداد في الطاعة والاستغفار والتوبة من المعاصي التي نرتكبها طوال العام، وهو شهر أوله رحمه وأوسطه مغفره وآخره عتق من النار، لذلك يتردد دعاء “اللهم بلغنا رمضان”، كلما اقتربنا منه، وكلما تركنا يومًا كان يبعدنا عنه.

موعد بدء شهر رمضان 1442-2021 في السعودية

ومن خلال السطور التالية، ننشر موعد بدء شهر رمضان 1442-2021 في السعودية الذي ينتظره المسلمون في المملكة العربية السعودية وجميع البلاد الإسلامية والأجنبية، إذ يأتي على النحو الآتي:

بقي نحو 102 يوم على بدء أول أيام الشهر الكريم. ويكون أول أيامه الاثنين 1 رمضان 1442هـ. فيما يوافق هذا التاريخ 12 أبريل 2021م

فضائل الشهر الكريم على المسلمين

وهناك العديد من الفضائل في هذا الشهر الكريم، تجعل منه فرصة ومنحة ربانية لعباده في الأرض، ليعودوا إلى الرشد والصواب، واغتنام خيري الدنيا والآخرة.

إنه شهر يحمل الخير والنعم والرحمة والبركة للإنسان. من فضائل هذا الشهر، أيضًا، الدعاء الذي لا يُرد. التعود على إخراج الزكاة والصدقات، للتقرب من الله، عزو وجل. وهو “نفحة” ربانية يمكن للإنسان الاستفادة منها في حصد الثواب العظيم، ودخول الجنة من باب الريان. كما أن هناك فرصة للعتق من النار يوم القيامة. يمكن في هذا الشهر التعود على طاعات عديدة من القيام والصيام والذكر وقراءة القرآن وصلة الرحم. فيما يعد فرصة عظيمة للبعد عن المعاصي والذنوب. اغتنام ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

فوائد الصيام في الشهر الفضيل

لشهر رمضان الكريم فضائل عديدة، لا يمكننا أن نحصيها، كما أنه يُعد من أفضل الشهور عند الله عز وجل، ونزول القرآن الكريم فيه من أعظم الأحداث التي توضح لنا أهمية هذا الشهر الكريم، وقد جاءت فوائد الصيام على النحو الآتي: