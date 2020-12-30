5 مستشفيات ميدانية أنشئت في الاردن بوقت قياسي لاستقبال مصابي كورونا .. بالفيديو

دوت الخليج :- انشئت خلال أيّام معدودة 5 مستشفيات ميدانية في المملكة بوقت قياسي لاستقبال مصابي كورونا .
و افتتح 4 منها بوقت قياسي و بينما يمر الخامس بمرحلة الإنشاء .
ويذكر ان شركة البداد للإنشاءات هي من تقوم بالاشراف و انشاء المستشفيات الميدانية .
و يذكر أن الشركة أنشأت 131 مستشفى ميدانيا في 27 دولة بعد موافقة السلطات المعنية بالقطاع الطبي في هذه الدول، ومنها الأردن والإمارات والسعودية والولايات المتحدة وايطاليا واسبانيا وليبيا والهند وغيرها.
تعرفوا على المستشفيات وسعة كل منها :
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