المستشفى الميداني العسكري الثاني يباشر عمله في إربد

دوت الخليج :- بدأ المستشفى الميداني العسكري الثاني في مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري بمحافظة إربد، الثلاثاء، باستقبال أُولى الحالات المرضية لمصابي فيروس كورونا المستجد؛ بهدف تعزيز الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، ودعم ومساندة جهود الحكومة في مواجهة الجائحة.
وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب عادل الوهادنه: "إن المستشفى مزود بكافة المعدات والأجهزة اللازمة للمصابين بالفيروس من أجهزة تنفس وأجهزة سحب سوائل، وأجهزة مراقبة التي تساهم في علاج المصابين".
وبين العميد الطبيب الوهادنه، أن المستشفى سيخدم المنتفعين من أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وذويهم، وأبناء محافظة إربد، بالتنسيق مع وزارة الصحة، وبما يضمن سلامة الكوادر الطبية من خطر الإصابة بالفيروس.
وأوضح مدير عام الخدمات الطبية الملكية أن المستشفى الميداني العسكري بدء باستقبال الحالات بالتزامن من حملة إجراء الفحوصات للمراجعين المدنيين والعسكريين في كافة مستشفيات الخدمات الطبية الملكية.
وأضاف أن المستشفى المقام على مساحة تبلغ 4650 م²، وبإشراف مباشر من مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية، يحوي نحو 300 سرير لمرضى كورونا، منها 48 سريرا لـ (ICU)، و18 سريرا للعناية المتوسطة قابلة للزيادة و234 سريرا للحالات الخفيفة.
ومن المقرر أن يتم افتتاح مستشفى ميداني آخر تابع للخدمات الطبية الملكية خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تطوير القدرات للتعامل مع الجائحة، لتصل القدرة الاستيعابية في هذه المستشفيات الميدانية الثلاث إلى 900 سرير، منها 220 سريرا للعناية الحثيثة.
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