إسرائيل تستقبل جاسوسها الأميركي السابق بولارد

القدس المحتلة ـ رويترز: لقي جوناثان بولارد المحلل السابق في البحرية الأميركية والذي قضى 30 عاما في السجن بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل استقبالا حارا وإن كان على نطاق محدود من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدى وصوله إلى إسرائيل أمس.

وأثارت قضية بولارد توترا غير معهود في العلاقات الأميركيةـ الإسرائيلية لعشرات السنين. ووصل بولارد قبل فجر أمس إلى إسرائيل على متن طائرة خاصة دون الإعلان سلفا عن ذلك مما يشير إلى مسعى للحد من الضجة الإعلامية.

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