اليمن: 5 قتلى في هجوم على مطار عدن

عدن ـ وكالات: قال مصدر أمني يمني إن ما لا يقل عن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب العشرات في هجوم على مطار عدن باليمن، وقع بعد وقت قصير من وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة قادمة من السعودية أمس.

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