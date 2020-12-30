الطائرة الأوكرانية: إيران تخصص 150 ألف دولار لأسرة كل ضحية

طهران ـ وكالات: قالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) إن الحكومة الإيرانية خصصت 150 ألف دولار لأسرة كل ضحية من ضحايا طائرة ركاب أوكرانية كانت تقل 176 شخصا أُسقطت في المجال الجوي الإيراني في يناير.

ونقلت الوكالة عن بيان الحكومة قوله “الحكومة أقرت تخصيص 150 ألف دولار أو ما يعادلها باليورو في أقرب وقت ممكن للناجين ولأسر كل من ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية”.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن قواته أسقطت الطائرة بطريق الخطأ بعد إقلاعها بقليل معتقدة أنها صاروخ في وقت احتدام التوتر مع الولايات المتحدة.

فقبل ذلك بخمسة أيام، كانت الولايات المتحدة قد قتلت قاسم سليماني قائد الحرس الثوري في ضربة بطائرة مسيرة في العراق.

وقال وزير الطرق والتطوير العمراني محمد إسلامي للتلفزيون الحكومي إن التقرير النهائي عن تحطم الطائرة أرسل للدول المشاركة في التحقيق.

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