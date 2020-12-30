مقتل موظف من الصليب الأحمر فى هجوم مطار عدن وفقد اثنين

جدة - نرمين السيد - وأضافت، بحسب "روسيا اليوم"، أنه لا يزال اثنان آخران فى عداد المفقودين، كما أصيب ثلاثة.

وتعرض مطار عدن فى وقت سابق من اليوم، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إليه، لقصف صاروخى، خلف حسب بيانات وزارة الصحة، 22 قتيلا على الأقل وأكثر من 50 جريحا.

وحمل وزير الإعلام فى حكومة هادى، معمر الإريانى، الحوثيين المسؤولية عن الهجوم، فيما نفت الجماعة وقوفها وراء الاعتداء.

كما حذر نائب رئيس المجلس الانتقالى الجنوبى، هانى بن بريك، من أنه من السابق لأوانه إلقاء اللوم على جماعة الحوثيين فى الهجوم.