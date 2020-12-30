سويسري يفارق الحياة بعد 5 أيام من تلقيه لقاحا ضد كورونا

أعلنت السلطات السويسرية، اليوم الأربعاء، وفاة شخص بعد 5 أيام من تلقيه لقاحا ضد فيروس كورونا كوفيد 19، ولا أدلة لحد الساعة عن وجود علاقة سببية بين اللقاح والوفاة.

وتم تلقيح الشخص المتوفى يوم 24 من الشهر الجاري في إحدى المؤسسات الخاصة بالمصابين بالخرف، ولم يقم فريق التلقيح باستشارة طبيب المؤسسة، وإلا كان أخبره أن المعني بالأمر تجاوب بشكل سيئ مع اللقاح ضد الإنفلونزا، لذا يجب عدم إعطائه أي لقاح آخر، حسب الموقع السويسري ”لوماتان“.

وأبلغت دائرة الصحة الخبر للوكالة السويسرية للمنتجات العلاجية، التي رخصت باستعمال لقاح ”فايزر/بيونتيك .

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وكانت الوكالة أعلنت بعد ترخيصها للقاح أنها تراقب عن كثب سلامة المنتج، وكانت أهم الآثار الجانبية للقاح المعروفة وقتها مشابهة لتلك التي يسببها اللقاح ضد الإنفلونزا. وقد وضعت المؤسسة نظام كمبيوتر خاصا للإبلاغ عن تلك الآثار.