سوريا تطالب مجلس الأمن بوقف دعم الكيان الصهيوني .. تفاصيل

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين السورية رسالة هامة الي مجلس الأمن الدولي حيث طالبته مجددًا بتحمل مسؤوليته في إطار ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوقف الاعتداءات الإرهابية الاسرائيلية على أراضيها.

وأكدت الوزارة السورية في بيان لها اليوم أن هذا النهج العدواني الخطير لسلطات الاحتلال يأتي نتيجة الدعم اللامحدود الذي تقدمه لها الولايات المتحدة ودعم بعض الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن.

ونصت الرسالة قائلة : شن العدو الإسرائيلي في الساعة الواحدة والنصف من فجر الأربعاء 30 ديسمبر 2020 عدوانـ.ـًا جويًا استهدف وحدة من دفاعاتنا الجوية بـ ريف دمشق ما أسفر عن ارتقاء شهيد وجرح ثلاثة جنود ووقوع أضرار مادية، مشيرة إلى أن هذا العدوان يأتي بعد خمسة أيام فقط من عدوانها الأخير بتاريخ الـ 25 من ديسمبر 2020 إضافة إلى الكثير من الاعتداءات المماثلة خلال سنوات الـ.ـحرب الإرهـ.ـابية على سورية.

وأضافت الوزارة: الجمهورية العربية السورية إذ تدين هذا الـعدوان الغاشم على الأراضي السورية في انتهاك فاضح لقرار مجلس الامن رقم 350 لعام 1974 المتعلق باتفاقية فصل القوات فانها تؤكد أن هذه الاعتداءات المتكررة تدل على الطبيعة العدوانية لـ "اسرائيل" وتبرهن مرة أخرى على استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة إرهاب الدولة وغطرستها ولا سيما بعد فشل القوى الإرهابية المتآمرة على سورية بما فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخططاتها الرامية إلى تقديم الدعم المستمر للعصابات الإرهابية المسلحة شريكتها في جرائم الإرهاب والعدوان وإطالة أمد الأزمة في سورية على حساب الأبرياء السوريين من أطفال ونساء والجهود السياسية المبذولة لإنهاء هذه الأزمة.

واستكملت وزارة الخارجية والمغتربين: تؤكد الجمهورية العربية السورية مجددا أن هذا النهج العدواني الخطير لسلطات الاحتـ.ـلال الإسرائيـ.ـلي نتيجة الدعم اللامحدود الذي تقدمه لها الولايات المتحدة الأمريكية التي توفر لها الحصانة من المساءلة وبدعم من بعض الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن الدولي والذين باتوا معروفين للجميع وتحذر من أن استمرار هذا النهج العـدواني لـ "إسرائيل" يشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين وتصعيدا خطيرا في منطقة الشرق الأوسط.

وختمت الوزارة رسالتها بالقول: تطالب سورية مجددًا مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته في إطار ميثاق الأمم المتحدة وأهمها صون السلم و الأمن الدوليين واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوقف هذه الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية وتحميل اسرائيل مسؤولية إرهـ.ـابها وجرائمها بحق الشعب السوري كما تؤكد مطالبتها بالزامها باحترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأهمها القرارات 242 و338 و350 و497 وكل القرارات والصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.