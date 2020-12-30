المرصد السوري: مقتل 30 فردًا بالجيش في حادث دير الزور الإرهابي

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن مقتل 30 فردًا من الجيش السوري، في الانفجار الذي تعرّضت له حافلة بطريق دير الزور- تدمر.

وكشفت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن وقوع حادث إرهابي في حوالي الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم ببولمان على طريق دير الزور.

وذكرت الوكالة السورية في تقريرها النقاب، نقلاً عن مراسلها بموقع الحادث إن التفجير تسبب في تدمير شديد في منطقة كباجب السورية.

وأودي الحادث الإرهابي إلى مقتل 28 مواطنًا وجرح 8 آخرين بحسب ما ذكرت الوكالة السورية.

كانت سوريا أفادت في وقت سابق بمقتل شخص وإصابة 3 جنود خلال قصف إسرائيلي على منطقة النبي هابيل بريف دمشق.

وذكر مصدر عسكري سوري أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات جوية بوابل من الصواريخ انطلقت من شمال الجليل، استهدفت وحدة تابعة للدفاع الجوي بريف دمشق، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".