حددتها إدارة الطيران المدني.. 4 شروط لمغادرة الكويتيين بلادهم

ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية نقلا عن ادارة الطيران المدني ان هناك 4 شروط لابد من توفرها؛ حتي يتمكن ابناء الشعب الكويتي من مغادرة البلاد عبر مطار الكويت الدولي.
وأفادت الصحيفة بأن الشروط الأربعة- التي تم تحديدها من قبل إدارة الطيران المدني الكويتي- تمثلت في؛ التسجيل في منصة " كويت - مسافر " kuwaitmosafer.com، بجانب حصول الكويتيين على تأمين صحي لمدة السفر، يغطي الاصابة بـ"كوفيد-19".
كما شددت الشروط على "ضرورة توقيع الكويتيين إقرار التعهد الموجود على منصة "كويت - مسافر" بجانب الحصول علي شهادة PCR تثبت سلبية الاصابة للدول التي تتطلب ذلك.
وكان وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر العلي قد اصدر قرارا بشأن تمديد مهلة تعديل الأوضاع لمخالفي قانون الإقامة التي تنتهي يوم غد الخميس، وذلك حتى نهاية يناير 2021.
وجاء نص القرار كالتالي:
مادة 1
تمد فترة تعديل الوضع المنصوص عليها بالمادة 1 من القرار الوزاري رقم 924/2020 المشار إليه أعلاه لمدة شهر اعتبارا من 1/1/2021.
مادة 2
من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال الفترة المذكورة بالمادة رقم 1 من هذا القرار، ستوقع عليه العقوبات المقررة قانونا ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.
مادة 3
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
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